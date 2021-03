OM : Ntcham pas conservé, une précision de taille

Dans : OM.

Dans son édition de samedi, La Provence expliquait que l’OM ne conserverait pas Olivier Ntcham lors du prochain mercato.

Tandis que l’Olympique de Marseille était intéressé par Fulgini, Leris ou encore Majer, c’est Ntcham qui a été recruté au mois de janvier afin de compenser le départ de Morgan Sanson à Aston Villa. Un choix par défaut pour le président Pablo Longoria, qui avait obtenu le prêt d’Olivier Ntcham avec une option d’achat non obligatoire estimée à 5 ME. Malheureusement pour lui, l’ancien international espoirs français a été très peu utilisé par Nasser Larguet et ne semble pas dans les petits papiers de Jorge Sampaoli. Une tendance confirmée par The Scottish Sun, qui affirme ce week-end que l’entraîneur argentin de l’OM a très clairement fait savoir à Pablo Longoria qu’il ne souhaitait pas conserver Olivier Ntcham au sein de son effectif pour la saison prochaine.

Il s’agit d’une précision de taille qui tend à confirmer que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli travaillent main dans la main dans l’optique du prochain mercato. Selon toute vraisemblance, Olivier Ntcham va donc retourner au Celtic Glasgow à l’issue de la saison, à moins qu’il parvienne à briller d’ici la fin de la saison, ce qui paraît hautement improbable au vu de la féroce concurrence à l’OM au milieu de terrain. Dans l’esprit de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara, Pape Gueye, Michaël Cuisance ou encore Valentin Rongier sont devant Olivier Ntcham. En dépit de son faible temps de jeu, Olivier Ntcham aura en tout cas eu le mérite de faire beaucoup parler à Marseille. On se souvient notamment que sa signature avait été la goute d’eau qui avait fait déborder le vase d’André Villas-Boas, lequel avait officiellement annoncé sa démission au lendemain de la signature du Français du Celtic à l’OM. Le Portugais n’avait finalement pas tord sur le réel niveau d’Olivier Ntcham, son avis étant partagé à 100 % par Jorge Sampaoli…