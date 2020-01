OM : Nouvelle réunion Eyraud-Villas Boas dans 24h !

Dans : OM.

André Villas-Boas a éteint l'incendie qu'il avait lui même allumé, mais l'entraîneur de l'OM aura tout de même droit à une deuxième réunion avec son président lundi.

Apparu très agacé contre son président mercredi en conférence de presse, André Villas-Boas a profité de la qualification de l’Olympique de Marseille en Coupe de France pour calmer le jeu. Après un premier rendez-vous avec Jacques-Henri Eyraud, AVB a baissé d’un ton, avouant avoir pris la venue de Paul Aldridge un peu trop à cœur. Le calme est donc revenu du côté de l’OM, même si du côté de la direction phocéenne on veut encore revoir le technicien portugais lundi pour revenir un peu plus calmement sur tout cela après une première rencontre organisée dans l’urgence jeudi. Car forcément, Jacques-Henri Eyraud souhaite que le climat étant apaisé, André Villas-Boas puisse mieux comprendre les raisons de la venue de Paul Aldridge.

Quel avenir pour le duo Eyraud-Villas Boas ?

Et La Provence annonce ce dimanche que dès lundi les deux hommes vont se revoir, sans que l’on sache clairement sur quoi peut déboucher ce rendez-vous entre JHE et AVB. « Les deux hommes ont prévu de se revoir demain et certains, au centre Robert Louis-Dreyfus, attendent de voir ce qu’il va en ressortir avant de se prononcer de manière définitive sur la suite », explique le quotidien marseillais, qui a encore quelques légers doutes concernant l’avenir. Nul doute que cette réunion permettra de mettre un point final à toute cette histoire provoquée par une communication pour le moins hasardeuse du patron de l'Olympique de Marseille sur le cas Aldridge.