OM : Nouvelle offre pour Rongier, même réponse de Nantes

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Vente de Luiz Gustavo ou pas, l’Olympique de Marseille a décidé d’accélérer dans le dossier Valentin Rongier.

20 Minutes affirme ce jeudi que les dirigeants marseillais ont effectué une offre rehaussée à hauteur de 13 ME afin de convaincre le FC Nantes de lâcher son capitaine. Peine perdue puisque les Canaris ont répondu par la négative à cette proposition. De son côté, le joueur sent bien qu’un départ est encore possible, et aurait demandé à sa direction d’être mis à l’écart du match face à Montpellier, histoire de ne pas perturber la préparation du groupe avec son avenir personnel.

De quoi redonner un peu de mordant aux dirigeants marseillais, qui seront peut-être tentés d’effectuer une dernière offre dans les prochains jours, afin d’enlever la mise sur un joueur qu’Andoni Zubizarreta veut absolument depuis le début du marché des transferts, même s’il a été freiné par les moyens financiers limités de l’OM.