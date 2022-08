OM : Nouveau coup de massue pour Tudor au mercato, c'est violent

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM vit des moments assez troubles depuis quelques semaines. L'arrivée d'Igor Tudor à la place de Jorge Sampaoli est très loin de faire l'unanimité du côté des joueurs.

A quelques jours maintenant de la reprise de la Ligue 1, l'OM est déjà en période de crise. Pourtant, tout allait pour le mieux en fin de saison dernière, au moment où les Phocéens ont décroché leur billet pour la prochaine Ligue des champions. Mais à l'OM, plus qu'ailleurs, les périodes d'accalmie sont rares et ne durent jamais bien longtemps. Car Jorge Sampaoli a claqué la porte dans la précipitation, laissant la place à un Igor Tudor déjà très contesté. Ses méthodes de travail ne passent pas auprès de tous. Du coup, une réunion en urgence avec Pablo Longoria a été demandée par les joueurs. Elément totalement sous-utilisé par Igor Tudor lors des matchs de préparation, Bamba Dieng est au centre de crispations à l'OM. Le jeune joueur sénégalais, qui avait montré de belles choses la saison passée, est poussé vers la sortie, ce que ne comprennent pas certains fans et observateurs de l'OM. Malgré la situation délicate, Dieng ne veut pas quitter le club phocéen.

Tudor et l'OM reçoivent un message clair !

Interrogé par La Provence sur la situation de son joueur, l'agent de Dieng a de nouveau rappelé que le projet actuel était de rester pour le champion d'Afrique : « Sa décision est prise. Il veut rester. L’OM, c’est son club. Il a l’intention de rendre aux supporters toute l’énergie positive qu’il reçoit par de bonnes performances sur le terrain ». Voilà qui est clair et qui envoie un nouveau message fort à Igor Tudor, déjà contesté sur la Canebière. Bamba Dieng veut se donner les moyens de réussir à l'OM, avec comme objectif de prendre part à la Ligue des champions mais également à la Coupe du monde 2022 avec l'équipe du Sénégal. D'ici-là, pas mal de choses peuvent encore se passer à Marseille. En cas de départ précipité de Tudor, l'avenir de Dieng à l'OM pourrait changer du jour au lendemain...

Les dernières informations, dévoilées ce mardi par le journal L’Equipe, ne vont pas arranger les choses sur le cas Bamba Dieng. Et pour cause, le quotidien national dévoile que l’international sénégalais de l’OM ne participe même plus aux mises en place lors des veilles de match, Igor Tudor n’appréciant pas du tout son profil. Étonnant, quand on sait que Bamba Dieng semble coller avec la philosophie de jeu de l’entraîneur croate, lequel demande à son équipe de se projeter très rapidement vers l’avant en contre-attaque. De plus, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone reproche à Bamba Dieng des kilos en trop. Un constat qui choque l’entourage de l’attaquant phocéen dans la mesure où ce dernier s’est entretenu tout l’été avec un préparateur physique personnel dans le but de revenir en pleine forme. La tension est plus palpable que jamais à Marseille, où les supporters exigent le retour en grâce de Bamba Dieng, chose qui ne semble ni dans les plans d’Igor Tudor, ni dans ceux de Pablo Longoria, qui aimerait le vendre pour une quinzaine de millions d’euros.