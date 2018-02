OM : Njie ne mettra pas le souk à l'OM pour avoir sa chance

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Décisif sous le maillot de l'Olympique de Marseille cette saison, Clinton Njie reste pourtant cantonné à un poste de remplaçant. Une situation que ne comprend pas Patrice Girard, celui qui l'a découvert.

Ce dimanche soir, le club phocéen se déplacera au Parc des Princes pour jouer le fameux Classique du championnat de France contre le Paris Saint-Germain. Lors de ce match au sommet, Marseille souhaite secouer son ennemi, comme cela a été le cas au match aller au Vélodrome (2-2), où Clinton Njie avait délivré une passe décisive sur le deuxième but de Thauvin après être entré en jeu. Si l'attaquant camerounais espère bien réitérer sa performance, il devra d'abord se contenter de regarder le début de match depuis le banc de touche puisqu'il est annoncé remplaçant derrière le quatuor offensif de Rudi Garcia, mené par Thauvin, Germain, Ocampos et Payet. Une hérésie selon Patrice Girard, qui estime que le joueur de 24 ans a surtout besoin de confiance pour montrer l'étendue de son talent.

« Le problème, c'est que s'il ne joue pas, il ne peut pas marquer. Chez nous, il marquait en CFA et chez les pros parce qu'il jouait, c'est tout. Rappelez-vous le trio qu'il formait en 2015 avec Fekir et Lacazette, ils mettaient le feu à tout le monde. S'il n'y avait pas eu cette offre de Tottenham, il serait encore titulaire ici. À l'OM, dans l'esprit de Garcia, il n'est pas un titulaire, il joue lorsque Germain ou Thauvin ont besoin de souffler. C'est ça le problème. Et comme Clinton est hyper respectueux, qu'il n'est pas du genre à taper sur la table, il reste dans ce cercle vicieux. Regardez Thauvin à ses débuts à l'OM ou à Newcastle, c'était pareil, mais il a fini par s'affirmer. Pour Clinton, s'il joue 35 matchs dans la saison, il va enfiler les buts avec les qualités qu'il a. Mais il est exactement comme Germain, il n'est pas dans la revendication. Si Mitroglou s'était imposé d'entrée, Valère serait sur le banc, comme à Monaco, et il ne la ramènerait pas », a expliqué, sur Le Phocéen, le scout de l'OL en Afrique, qui estime donc que Rudi Garcia se trompe de management avec Njie. Auteur de six buts et de deux passes décisives en L1, l'attaquant marseillais réalise tout de même une belle saison à l'OM en tant que remplaçant. Ce qui donne donc des regrets du côté de Lyon...