OM : Niveau mercato, Mandanda est cash avec Longoria

Encore et toujours en fin de contrat du côté de Marseille, Florian Thauvin va-t-il rester à l'OM ? Steve Mandanda l'espère de tout coeur...

Que ce soit entre 2013 et 2015 ou depuis son retour de Newcastle il y a cinq ans, le champion du monde a tout connu sous le maillot du club phocéen. Auteur de 86 buts en 273 matchs, Thauvin est l'un des meilleurs joueurs que l'OM a connu au cours des dernières saisons. Sauf que l'histoire d'amour entre Marseille et l'international français est bien partie pour mal finir... Tout simplement parce que l'attaquant de 28 ans refuse de prolonger son contrat avec l'OM. Malgré des négociations avec Pablo Longoria, Thauvin n'a rien calé. Il veut une augmentation salariale avec son nouveau bail. D'après l'agent Bruno Satin, il réclamerait 450 000 euros par mois, contre 422 000 actuellement. Alors que dans le même temps, le président de l'OM lui offre un contrat longue durée avec une diminution de salaire, compte tenu de la crise actuelle...

Président de l'OM, Mandanda prolongerait Thauvin

Autant dire que les deux parties sont encore loin d'un accord, au moment où le nom de Thauvin est évoqué à Leicester, à Séville, à l'Atletico Madrid ou au Milan AC. Mais Steve Mandanda, lui, espère que Thauvin va rester au Vélodrome. « Si ça ne tient qu'à moi, on le garde à l'OM. Je n'ai pas peur, ni honte de le dire. Il le sait très bien. Maintenant, c'est à lui de prendre la décision et d'en discuter avec le président. Je ne peux pas m'en mêler. C'est sûr que si on me demande mon avis, je le dis clairement : il faut le garder », a lancé le gardien de l'OM sur Onze Mondial. Une déclaration qui fera plaisir à Thauvin. Mais pas de quoi mettre la pression sur Longoria et Jorge Sampaoli, qui se préparent à faire une énorme révolution lors du prochain mercato.