OM : Nice frappe fort, Marseille est KO au mercato

Dans : OM.

A la recherche d’un latéral gauche susceptible de concurrencer Jordan Amavi, l’OM s’était lancé sur la piste Hassane Kamara ces derniers jours.

La semaine dernière, il était même question de discussions concrètes entre Marseille et le Stade de Reims pour le transfert du défenseur de 26 ans. Mais selon toute vraisemblance, ce beau coup du mercato va échapper à Jacques-Henri Eyraud. Et pour cause, Nice-Matin annonce ce dimanche que l’OGC Nice a bouclé le recrutement du latéral très offensif du Stade de Reims pour la modique somme de 4 ME, un véritable cadeau au vu de la saison remarquable effectuée par Hassane Kamara en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020.

Kamara file à Nice pour 4 ME

Courtisé par Andoni Zubizarreta, lequel avait fait valider son profil par André Villas-Boas, Hassane Kamara échappe donc à l’Olympique de Marseille au profit du Gym, décidément en feu durant ce mercato estival. Cette signature, qui doit se confirmer dans les heures à venir, sera déjà la quatrième des Azuréens sur le marché des transferts après Robson Bambu (Fluminense), Flavius Daniliuc (Bayern Munich) et Morgan Schneiderlin (Everton). Reste maintenant à voir quels sont les plans de secours de l’Olympique de Marseille à ce poste de latéral gauche, où le renfort d’un joueur est indispensable avec la qualification en poche pour la Ligue des Champions. Une solution interne pourrait être trouvée avec Christopher Rocchia, de retour d’un prêt concluant à Sochaux, ou avec Niels Nkounkou. Le jeune défenseur de 19 ans était proche de signer son premier contrat professionnel… à Nice, qui a finalement préféré miser sur Hassane Kamara. L’opportunité pour l’OM de le conserver et d’en faire la doublure de Jordan Amavi en 2020-2021 ?