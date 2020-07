OM : Niang trop cher, Marseille fonce sur Slimani !

Dans : OM.

Désireux d’étoffer son secteur offensif au mercato, l’OM a longtemps fait de Mbaye Niang sa grande priorité.

Néanmoins, le Stade Rennais a fixé le prix de l’international sénégalais à 25 ME. En l’état actuel des choses, il est tout simplement impossible pour l’Olympique de Marseille, en proie à des difficultés financières, d’assumer un tel transfert. C’est pour cette raison que le club phocéen explore d’autres pistes pour renforcer son attaque à moindre coût. Et selon les informations obtenues par Foot-Mercato, le profil d’Islam Slimani plaît tout particulièrement à André Villas-Boas, qui s’imagine bien associer l’Algérien à Florian Thauvin, Dimitri Payet et Dario Benedetto en Provence la saison prochaine.

Le média indique que Slimani, de retour à Leicester après un prêt d’une saison à Monaco, est estimé à environ 10 ME par ses dirigeants. Il va sans dire que Slimani est nettement plus abordable que Niang pour Marseille, même si le salaire de l’ancien Monégasque est épais, du haut de ses 32 ans et après des passages au Sporting, en Principauté et à Leicester. En attendant de voir si l’opération peut coller financièrement, il est en tout cas intéressant de savoir que toutes les parties concernées sont plutôt favorables à l’aboutissement de ce deal. En effet, l’intérêt de l’OM pour Islam Slimani est réciproque puisque le natif d’Alger, qui dispose de plusieurs options en Europe et dans les pays du Golfe, est ouvert à un retour en Ligue 1. Reste maintenant à voir si Marseille parviendra à trouver un accord avec Leicester et avec Islam Slimani, dont le contrat avec les Foxes expire dans un an.