OM : Ménès et Bouhafsi, un clash vite caché !

Dans : OM.

A la surprise générale, Canal + annonçait dimanche soir un accord très proche d’être trouvé entre Marseille et Rennes pour le transfert de Mbaye Niang.

La chaîne cryptée évoquait un transfert aux alentours de 20 ME pour l’international sénégalais à l’Olympique de Marseille. Mais rapidement, l’information était démentie par RMC, qui citait des sources rennaises affirmant qu’il n’y avait pas le début d’une négociation entre l’OM et Rennes pour le transfert de Mbaye Niang. Mais ce lundi matin, Pierre Ménès persiste et signe. Via son compte Twitter, le consultant du Canal Football Club, pourtant étonné dimanche soir par l’information délivrée par son confrère Dominique Armand, a confirmé qu’il existait des négociations avancées entre Jacques-Henri Eyraud et Nicolas Holveck.

« Pas encore d’accord entre l’OM et Rennes pour Mbaye Niang. Mais ça discute entre présidents » a lancé le journaliste de Canal + sur Twitter avant d’être interrogé sur le démenti effectué par Mohamed Bouhafsi la veille. « Il dit une connerie » a vivement lâché Pierre Ménès… avant que le responsable des sports de RMC ne lui réponde dans la minute. « Ben je croyais qu’il y avait un accord hier ? Non, Pierre, je ne dis pas de connerie. D’ailleurs, je ne me permettrais jamais de dire que l’info d’un confrère est une connerie. En revanche, je l’affirme, les présidents ne discutent pas du sujet Niang. Rennes va bientôt communiquer d’ailleurs ». Des messages rapidement supprimés par les deux journalistes, bien conscients qu’il n’était pas vraiment élégant de s’écharper ainsi dès le premier jour du mercato. A ceux qui pensaient que ce mercato 100 % français était inutile, le dossier Mbaye Niang semble en tout cas prouver le contraire…