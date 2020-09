OM : Niang à Marseille, coup de tonnerre à venir ?

Dans : OM.

Dans la discrétion, l’OM réalise un mercato sérieux et cohérent cet été avec les venues de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo.

Afin de conclure son mercato estival en beauté, le club phocéen recherche désormais un avant-centre assez jeune, potentiellement revendable dans deux ans, afin de concurrencer Dario Benedetto. Le flou est épais au sujet des moyens dont dispose Marseille, « prêt à investir » selon les mots de Pablo Longoria en conférence de presse mais qui ne serait en réalité pas enclin à mettre plus de 6 ME sur la table à en croire La Provence. Une enveloppe si peu épaisse réduit forcément les possibilités. Pourtant, l’OM croit en ses chances de réaliser un nouveau gros coup. Et selon Le Phocéen, la piste Mbaye Niang n’est pas définitivement enterrée.

« Annoncé comme trop cher et pas vraiment dans le profil recherché par Villas-Boas, l'international sénégalais voit son avenir s'assombrir à Rennes avec les deux arrivées citées plus haut. Le club breton peut-il changer d'avis sur le tarif demandé pour son attaquant (25 M€) et accepter de le voir partir en prêt avec option d'achat ? Dans ce cas, l'OM pourrait-il revoir sa position sur Niang ? Pas impossible » fait savoir le média marseillais, pour qui un prêt avec option d’achat de Mbaye Niang à l’Olympique de Marseille dans les ultimes jours du mercato estival est totalement possible. D’autant plus que de son côté, le Stade Rennais a d’ores et déjà anticipé le départ du Sénégalais en s’offrant Martin Terrier et Serhou Guirassy pour un total de près de 30 ME. Le club breton est néanmoins dans une situation délicate puisque les offres ne pleuvent pas sur le bureau de Florian Maurice pour Niang. Ce qui laisse un réel espoir à Marseille de rafler la mise au mercato…