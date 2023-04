OM : Netflix dérape, le clan Tapie est écoeuré

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ce vendredi, Netflix a dévoilé de nouvelles images de la série « Wonderman », un biopic retraçant l’histoire de Bernard Tapie. Dans son teaser, la plateforme de streaming a décrit l’ancien président de l’Olympique de Marseille comme un arnaqueur. Ce qui n’a évidemment pas plu à la famille du défunt.

La mini-série sur Bernard Tapie ne sera disponible qu’à partir du 13 septembre, soit dans cinq mois. Il n’empêche que la création de Netflix fait déjà beaucoup parler. Ce vendredi, la plateforme de streaming a dévoilé de nouvelles images du programme. On y aperçoit notamment Laurent Lafitte qui incarnera l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’acteur a une certaine ressemblance avec l’homme d’affaires décédé des suites d’un cancer en octobre 2021.

« Tapie l’arnaqueur » sérieux @NetflixFR ?? vous avez besoin de le qualifier ainsi pour faire la promo de votre série…

C’est minable… pic.twitter.com/OgO6F2DNSv — Rod (@RodTapieM) April 14, 2023

L’initiative de Netflix aurait pu servir d’hommage aux yeux de l’entourage du défunt. Mais la plateforme américaine a peut-être fait preuve de maladresse, notamment dans son teaser lorsqu’elle décrit Bernard Tapie comme un « businessman, homme politique, arnaqueur, patron de l'Olympique de Marseille, chanteur... ». Vous l’aurez deviné, un terme en particulier passe mal et le petit-fils de Bernard Tapie s’est agacé sur Twitter. « "Tapie l’arnaqueur" sérieux Netflix ? Vous avez besoin de le qualifier ainsi pour faire la promo de votre série… C’est minable… », a réagi Rod Tapie, qui n’est pas le seul membre de la famille remonté contre les créateurs de la série.

Bernard Tapie était contre

En juin 2021, Bernard Tapie avait lui-même exprimé son mécontentement dans la mesure où Netflix ne lui avait pas demandé son accord. Et plus récemment, en mars dernier, Dominique Tapie avait partagé son agacement. « Bah oui ! La personne qui a fait cette série était venue voir Bernard et il lui avait dit : "Non, si quelqu’un doit raconter mon histoire, ce sera mon fils Laurent". Et voilà… No comment », avait-elle lâché sur RTL. Pas forcément la meilleure des publicités pour ce biopic qui a réussi au moins une chose, c'est de faire parler de lui avant même d'être diffusé. On ne sait pas réellement si cela servira les intérêts de Netflix, qui avait déjà réalisé une série sur Marseille avec Gérard Depardieu qui n'est pas resté dans les annales.