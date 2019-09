OM : Négociations bloquées, ça chauffe avec Nantes pour Rongier !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si le transfert de Luiz Gustavo à Fenerbahçe a été officialisé par le club turc il y a quelques minutes, l’Olympique de Marseille ne tient pas encore officiellement son remplaçant. Priorité du club olympien et déjà sur place depuis ce matin, Valentin Rongier fait toujours l’objet d’intenses négociations entre Jacques-Henri Eyraud et Waldemar Kita. Et tandis que le mercato ferme ses portes ce lundi à minuit, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les différentes parties.

Selon David Phelippeau, journaliste bien informé sur le FC Nantes, Waldemar Kita exige 50 % à la revente tandis que Jacques-Henri Eyraud propose (seulement) 30 % sur une plus-value, en plus d’une indemnité de 13 ME hors bonus. De son côté, beIN SPORTS y va fort en indiquant que les négociations sont carrément en passe d’être rompues. « Les Canaris laisseraient tout de même une dernière chance aux dirigeants marseillais de se rapprocher des conditions demandées » indique John Ferreira. Autant dire que la soirée s’annonce longue… et particulièrement tendue dans la cité phocéenne. Où Valentin Rongier n’attend que le « go » pour signer.