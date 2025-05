OM ‍: Neal Maupay viré, Marseille a tranché

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'adaptation réussie d'Amine Gouiri à Marseille a fait une victime en la personne de Neal Maupay. L'avenir de l'ancien Niçois à l'OM est très sombre, surtout si Hamza Igamane débarque cet été. Son départ au mercato est un scénario probable.

Chambreur avec les adversaires et taquin avec ses coéquipiers, Neal Maupay s'était facilement intégré à l'Olympique de Marseille. Un exploit pour le joueur formé à Nice, club ennemi des Phocéens. Mais, après un début de saison intéressant, l'ancien buteur de Brighton a payé son manque d'efficacité devant les buts. Il n'a inscrit que 4 buts cette saison, n'étant pas aidé par un temps de jeu de moins en moins important au fil des semaines. Mason Greenwood a pris sa place dans l'axe tout d'abord avant le transfert d'Amine Gouiri en janvier. Et l'avenir s'annonce pire encore pour Neal Maupay.

Maupay va dire adieu à l'OM

En effet, la direction marseillaise fonce sur l'attaquant marocain Hamza Igamane des Glasgow Rangers. Cette venue signifiera la fin des ambitions pour Maupay à l'OM puisque même le poste d'avant-centre remplaçant se refusera à lui. Pour le compte X la Tribune Olympienne, une deuxième saison de Maupay à Marseille est une option peu probable désormais.

L'OM est en train de definir quel type d'investissement faire pour ce poste de 9.



Igamane on est sur un investissement longue durée si par exemple Moumbagna quitte le club.



Maupay pourrait aussi quitter le club s'il n'a pas de garanties de temps de jeu. — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) May 10, 2025

Reste maintenant à voir quelle décision sera prise par l'état-major olympien alors que pour rappel, Neal Maupay avait été prêté cette saison en provenance d'Everton mais que logiquement, ce prêt est assorti d'une option d'achat obligatoire à 4 millions d'euros. La CAN pourrait être un élément de nature à faire réfléchir le board marseillais. Et pour cause, avec Amine Gouiri (Algérie) et la cible Hamza Igamane (Maroc), il serait le seul attaquant marseillais non concerné par la prochaine CAN organisée en décembre 2025. Pas sûr cependant que Maupay soit aussi patient.