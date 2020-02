OM : Nabil Djellit sans pitié avec « Pipasse » Benedetto

Dans : OM.

Buteur contre Lille la semaine dernière, Dario Benedetto n’a pas pesé bien lourd face au FC Nantes samedi après-midi au Vélodrome (1-3).

A la fin du mois de janvier, André Villas-Boas défendait son attaquant, qui n’est pas un pur n°9 à ses yeux et pour qui les buts ne sont donc pas primordiaux. « On reste bien pour l'objectif que l'on a fixé pour lui (15 buts cette saison en Ligue 1, il en est à 8). Je le trouve très bien. Ce n'est pas un frappeur de pénalty ou un pur numéro 9 comme Dembélé par exemple » expliquait André Villas-Boas avant le déplacement à Lyon en Coupe de France. Reste que son inefficacité lors de certains matchs de Ligue 1 lui vaut des critiques parfois salées.

Notamment de la part de Nabil Djellit. A sa signature à Marseille cet été, le journaliste de France Football donnait déjà un surnom à « Pipa » Benedetto. « Curieux de voir ce phénomène argentin… sur une idée non originale de Zubizarreta. Espérons que Pipa ne se transforme pas en pipasse à l’OM » indiquait le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe. Six mois plus tard, le bilan est sans appel pour Nabil Djellit. Aux yeux de ce dernier, Dario Benedetto est clairement un flop du mercato de l’Olympique de Marseille comme il l’a indiqué dans un nouveau tweet. « Encore une fois, j’avais vu juste » a indiqué le journaliste, faisant référence à sa publication de l’été dernier. Un constat tout de même sévère alors que Dario Benedetto découvre l’Europe cette année et n’a pas eu la chance de bénéficier d’une préparation physique complète puisque lors de son arrivée à Marseille, le championnat argentin n’était pas terminé…