OM : Mourinho sépare Kluivert et Marseille

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille pense à Justin Kluivert. Mais José Mourinho, entraîneur de l'AS Rome, a cependant la main sur ce dossier.

L’Olympique de Marseille a rajouté un entraîneur à la liste de ses emplettes lors de ce mercato estival 2022, mais Pablo Longoria avait visiblement tout prévu puisque Igor Tudor devrait signer ce lundi le contrat qui fera de lui le remplaçant de Jorge Sampaoli. Cependant, le président de l’OM doit également composer avec les positions à géométrie variable des clubs avec qui il négocie pour renforcer le club phocéen. Et s’il ne fait aucun doute qu’il est plutôt habile dans les négociations, Pablo Longoria a été pris à contrepied par l’AS Rome dans le dossier Justin Kluivert. Ce n’est pas un secret, Marseille souhaite recruter l’international néerlandais, et pour cela le club italien a mis un prix de 15 millions d’euros. Un tarif qui semble un peu excessif dans la mesure où l’attaquant de 23 ans sort d’une saison très moyenne, pour ne pas dire mauvaise, qu’il a passé en prêt à Nice, la seule exception étant un match en Coupe de France contre…Marseille. Le club azuréen s’est bien gardé de lever l’option d’achat qu’il y avait dans l’opération validée en 2021 avec la Roma. Mais l’OM est toujours tenté par le fils de Patrick Kluivert.

Mourinho reprend Kluivert à l'AS Rome

Cependant, dans ce dossier, une mauvaise nouvelle est arrivée de la capitale italienne. En effet, José Mourinho a décidé de réintégrer Justin Kluivert dans son groupe afin qu’il participe à la première partie du stage de pré-saison avec l’AS Rome. L’international néerlandais ne sera donc pas tenu à l’écart durant ce mois de juillet et reste à la disposition du technicien portugais, qui semble vouloir lui donner une chance. Cependant, les médias italiens sont unanimes pour dire que sauf si le Special One décide finalement ses dirigeants à conserver Kluivert, il est très probable que ce dernier partira durant ce mercato. Mais cette fois il est évidemment hors de question d’envisager un prêt à l'Olympique de Marseille ou ailleurs, car Kluivert Junior entame sa dernière année de contrat avec la Roma et le club qui voudra le recruter devra passer à la caisse.