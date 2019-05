OM : Mourinho à Marseille, il explose la rumeur !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Annoncé du côté de Paris avant la prolongation de Thomas Tuchel ce week-end, José Mourinho a également été associé à l’Olympique de Marseille, qui recherche actuellement son futur entraîneur. Et si désormais, c’est plutôt André Villas-Boas qui fait figure de favori, la rumeur liant le « Special One » au club phocéen a fait son petit effet du côté des supporters, globalement emballés. Néanmoins, il faut vite se réveiller selon Manu Lonjon, spécialiste du mercato pour Yahoo Sport. Car selon lui, il est tout simplement impossible de voir l’ancien entraîneur de Manchester United à Marseille dans un futur proche.

« Aujourd’hui, penser que Mourinho puisse venir à Marseille, ça me paraît tellement improbable voire incohérent. Avec quels moyens ? Déjà pour le payer lui. Un mec comme Mourinho ne peut pas aller dans un club qui ne peut pas lui acheter de joueurs et qui a peu d’investissements. Même si McCourt décidait de réinvestir 40 ou 50 millions, dans le monde du football actuel, ce n’est pas grand-chose. Et puis l’argent a été tellement mal dépensé ces derniers temps à Marseille que je n’y crois pas une seconde. Blanc a la rigueur mais juste s’il veut se relancer » a balancé dans des propos rapportés par FootRadio.com le journaliste, prêt à miser gros sur le fait que José Mourinho ne rejoindra pas Marseille.