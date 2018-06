OM : Morgan Schneiderlin et l'OM, ça matche !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Lundi, le Daily Star révélait que Morgan Schneiderlin s’imaginait bien poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille.

Cela tombe bien, le club phocéen recherche un milieu défensif capable de suppléer Luiz Gustavo en cas d’absence. Et alors que le nom qui revient avec le plus d’insistance à l’OM depuis le début du mercato était plutôt celui de Yohan Cabaye, il semblerait que les dirigeants phocéens sont également intéressés par le profil de Morgan Schneiderlin, qui devrait être vendu par Everton cet été au mercato.

En effet, Le Phocéen confirme que des « intérêts réciproques » existent entre l’Olympique de Marseille et l’international français. Néanmoins, rien n’est encore fait pour le transfert d’Alsacien, qui ne sera pas bradé par son club. Et pour cause, Everton a recruté Morgan Schneiderlin pour près de 25ME il y a un an et demi en provenance de Manchester United. Et s’il devrait être vendu pour moins, il faudra certainement compter environ 15ME pour le joueur qui a disputé la Coupe du monde avec les Bleus en 2014.