OM : Monsieur Power Point est une arnaque, il craque

En pleine cure d’austérité, l’Olympique de Marseille n’échappe pas aux critiques cet été au mercato.

Il faut dire que le club phocéen n’a plus les moyens d’investir, ce qui pose forcément la question sur la gestion du club lors des années précédentes alors que Frank McCourt a tenu ses promesses en investissant plus de 200 ME depuis son arrivée en octobre 2016. Ces derniers jours, les langues se délient sur le président Jacques-Henri Eyraud et sur l’antenne de beIN SPORTS, Brahim Thiam y a également été de ses critiques en dézinguant totalement le dirigeant olympien.

« Quand tu annonces des choses, il faut les expliquer ou sinon tu ne les annonces pas. Le peuple marseillais aime son club, à l’image de la ville il est cosmopolite et humble. Quand on a, on a. Quand on n’a pas, on n’a pas. On continue à aimer notre club, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Entre les Power Point, les discours d’énarques… Mais arrêtez de nous parler d’enveloppe significative ! Qu’est-ce que ça veut dire ? Peut-être que l’enveloppe est grosse mais il n’y a rien dedans » a commenté le consultant de beIN SPORTS, pour qui Jacques-Henri Eyraud est clairement le responsable n°1 du fiasco actuel de l’Olympique de Marseille. Ca, c’est dit…