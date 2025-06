OM ‍: Monaco abuse, Longoria est dégoûté

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM compte bien frapper fort cet été pour être au niveau en Ligue des Champions, mais cette politique se heurte aussi à des réponses salées. Monaco a prévenu l'OM du tarif pour Ben Seghir.

Il y a deux points chauds au mercato de l’Olympique de Marseille en vue de cet été. La venue d’un ou plusieurs ailiers pour compenser le départ de Luis Henrique et concurrencer Mason Greenwood, et le recrutement de défenseurs centraux pour sauver un secteur de jeu en grande difficulté la saison dernière. Concernant les postes offensifs, les pistes sont très nombreuses et La Provence avait confié le week-end dernier que c’était tout simplement parce que Pablo Longoria avait de très nombreuses idées, et qu’il se réservait donc la possibilité de dégainer la bonne offre au moment voulu.

Le président de l’OM aime aller fouiller en Europe dans des endroits inattendus, mais parfois, le bonheur frappe à la porte d’à-côté. C’est pour cela que Marseille s’est renseigné au sujet d’Eliesse Ben Seghir, le prometteur ailier de l’AS Monaco qui n’a pas forcément eu le temps de jeu dont il rêvait cette saison, après des débuts explosifs et une deuxième partie de championnat moins tranchante. A 20 ans, il a encore le temps de grandir, mais cela ne l’empêche pas d’être courtisé. Par l’OM donc, et par quelques clubs anglais qui l’ont vu briller notamment en Ligue des Champions cette saison.

Monaco très gourmand et en position de force

Pour le moment, seule la formation française est entrée en contact avec Monaco, mais selon Sports Mole, la réponse du club de la Principauté a ôté l’envie à Pablo Longoria de faire la moindre tentative pour aller plus loin. En effet, la formation du Rocher demande entre 35 et 40 millions d’euros pour lâcher le joueur franco-marocain. Il faut dire que Monaco est persuadé qu’avec le départ plus que probable de Maghnès Akliouche, Ben Seghir peut prendre la relève dans le jeu de l’ASM, qui disputera la Ligue des Champions et a besoin de ses forces vives cette saison. Avec un contrat prolongé jusqu’en 2027, le Lion de l’Atlas a de quoi voir venir et Monaco se sert donc parfaitement de sa position de force pour tenter de dégouter les prétendants.