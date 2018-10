OM : Mitroglou et l'OM, Nabil Djellit hurle au scandale !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le cas Kostas Mitroglou suscite toujours bien des commentaires, surtout négatifs, les supporters de l'Olympique de Marseille ayant du mal à digérer que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt n'aient pas fait un effort lors du dernier mercato pour s'offrir un attaquant de standing. Pour Nabil Djellit, trop c'est trop, et sur la chaîne L'Equipe le journaliste a tapé du poing sur la table et a vidé son sac concernant l'attaquant grec de l'OM. Pour lui, c'est anormal que le club phocéen n'ait pas mieux que Kostas Mitroglou.

Et Nabil Djellit de monter dans les tours. « Je ne suis pas du tout convaincu par Kostas Mitroglou. Il n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille. Mitroglou, sois tu lui met le ballon sur la tête, soit il ne se passe rien. Il ne décroche pas, quand il tente un dribble il est aussi rapide que moi. Rudi Garcia a résolu le problème, il joue sans attaquant. Evidemment, c’est facile de tirer sur l’ambulance Mitroglou, mais c’est une erreur de casting est énorme. Njie est une solution, mais c’est pas LA solution d’avenir. Maintenant, Mc Court il doit envoyer de la caillasse sur un attaquant et ils font comme Lyon quand ils ont recruté Sonny Anderson ou le PSG avec Zlatan Ibrahimovic. Mais il y a quand même mieux à faire pour l’Olympique de Marseille que de se retrouver avec Kostas Mitroglou en pointe (...) Balotelli c’était jouable, Dembélé c’était jouable, Pedro c’était jouable...faut arrêter de nous prendre pour des cons », a lancé le journaliste visiblement agacé par cette situation qui dure à l'Olympique de Marseille. Heureusement, Kostas Mitroglou ne doit pas regarder cette émission.