OM : Mitroglou et l'OM, c'est grotesque s'agace Dave Appadoo !

Dans : OM, Ligue 1.

Ce week-end, des informations ont circulé sur la décision à priori prise par les dirigeants de l'Olympique de Marseille de se séparer coûte que coûte de Kostas Mitroglou, l'attaquant grec n'ayant plus aucun crédit du côté du Vieux Port. Mais pourtant, même sur le banc dimanche soir à Amiens, Mitroglou a été salué chaleureusement par les supporters. Cependant, pour Dave Appadoo, Rudi Garcia a clairement sa part dans l'échec qui se profile avec le joueur acheté au mercato à Benfica.

Et le journaliste de s'expliquer. « Il y a un côté « mascotte » avec Mitroglou, franchement je le pense vraiment. Au printemps dernier il avait marqué un ou deux buts et il s’était passé un truc autour de ce gars-là parce que t’as l’impression que c’est un bon mec, qu’il va donner tout ce qu’il a et qu’il n’est pas non plus mis dans les meilleures conditions. Et là-dessus, Rudi Garcia devra forcément s’expliquer un jour. Parce que tu pars pour jouer avec deux attaquants et finalement tu joues avec une seule pointe donc tu les condamnent quasiment et ils ne vont pas d’un seul coup se révéler et devenir des bêtes dans un autre système. Mitroglou a une belle cote de sympathie à Marseille mais il y a un vrai problème de gestion et de décision », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo.