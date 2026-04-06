PSG-Liverpool : L'UEFA a désigné l'arbitre du choc

L’UEFA a désigné ce lundi l’arbitre du choc entre le PSG et Liverpool en Ligue des Champions mercredi en quart de finale aller.

C’est l’Espagnol Jose Maria Sanchez qui aura la charge d’arbitrer cette rencontre au Parc des Princes. L’arbitre de 42 ans n’a pas d’historique particulier avec le club parisien. Il était au sifflet la saison dernière lors de la défaite 4-2 contre Aston Villa. Ces trois dernières années, il a par ailleurs arbitré Liverpool à deux reprises pour un bilan de deux victoires des Reds.