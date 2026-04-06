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PSG-Liverpool : L'UEFA a désigné l'arbitre du choc

Ligue des Champions06 avr. , 11:09
parCorentin Facy
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L’UEFA a désigné ce lundi l’arbitre du choc entre le PSG et Liverpool en Ligue des Champions mercredi en quart de finale aller.
C’est l’Espagnol Jose Maria Sanchez qui aura la charge d’arbitrer cette rencontre au Parc des Princes. L’arbitre de 42 ans n’a pas d’historique particulier avec le club parisien. Il était au sifflet la saison dernière lors de la défaite 4-2 contre Aston Villa. Ces trois dernières années, il a par ailleurs arbitré Liverpool à deux reprises pour un bilan de deux victoires des Reds.
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Derniers commentaires

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… ce qui constitue une circonstance aggravée aux yeux de la loi … Le Daubetel de Foutre01 s’est lui aussi aggravé… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Depuis quand un Président de Club peut magouiller sans être inquiété. Bref... Nasser finira par payer. Le PSG... j'en suis moins sûr. Normal... il est protégé comme il avait été par Jacques Chirac à l'époque.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Non ! Le PSG n'a rien payé à l'époque... contrairement à l'OM et aux Girondins de Bordeaux qui ont pris très cher.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Tu oublies de dire que le PSG n'a pas été inquiété pour les arbitres et les matchs achetés. Jacques Chirac, le maire de Paris à l'époque, avait bien veillé à ce que le PSG ne soit pas inquiété.

PSG : La piste Camavinga revient à la Une

Ah oui... j'avais oublié ! J'avais oublié que pour tous les demeurés du PSG.... les autres sont des consanguins.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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