OM : Miranda à Marseille, le Barça ne fait aucun cadeau à Zubizarreta

Au cours des prochains jours, l’Olympique de Marseille pourrait accueillir la troisième recrue de son mercato estival.

Suite au prêt d’Alvaro Gonzalez et au transfert de Dario Benedetto, le club phocéen est effectivement tout proche de boucler l’arrivée de Juan Miranda. En quête de temps de jeu, le jeune du Barça a choisi de rejoindre l’OM en prêt, alors que la Juventus, Utrecht et un club de Bundesliga le courtisaient pour un transfert sec. Mais Barcelone refuse l’idée d’une vente. C’est donc pour cette raison qu’Andoni Zubizarreta est confiant dans ce dossier du latéral gauche de 19 ans. Malgré tout, plusieurs divergences sont encore à régler, comme l’explique José Maria Orobitg.

« Ça va se faire, mais ce n'est pas encore fait. Il est temps que le joueur sache où il doit aller. Il faut qu'une décision soit prise dans les deux jours, sinon on ira voir ailleurs. Mais l'OM reste l'option numéro un et un très bon club pour lui. La condition est qu'il doit jouer un nombre de matchs déterminés. Il y a aussi des discussions sur une option d'achat pour l'OM, et une clause de rachat pour Barcelone afin de ne pas perdre le contrôle du joueur. Miranda veut aller dans le club qui conviendra le mieux à sa famille et, surtout, qui lui permettra de jouer. Ce n'est pas une question économique, mais bien un choix sportif. Il est jeune, il doit jouer. Et il doit être dans un endroit où on lui fait confiance, avec un entraîneur qui est proche de lui. L'OM aura intérêt à ce que le joueur progresse. Tout le monde doit y trouver son compte », a détaillé, sur La Provence, l'agent de Miranda, qui sait que Marseille aura d’autres problèmes à régler avec l’arrivée de Miranda. Entre la concurrence avec Jordan Amavi, un nouveau prêt pour Christopher Rocchia, et un avenir assombri pour le jeune Niels Nkounkou, l’OM a encore du boulot en cette fin de mercato.