OM : Miracle, enfin une porte de sortie pour Strootman ?

Dans : OM.

Recruté à prix d’or en août 2018, Kevin Strootman n’a jamais donné la pleine mesure de son talent depuis son arrivée à l’OM.

Cela est véritablement problématique quand on sait que l’international néerlandais est le joueur le mieux payé de l’effectif marseillais avec des émoluments atteignant les 500.000 euros mensuels. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2023, l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma sera logiquement poussé vers la sortie par Jacques-Henri Eyraud, menacé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et dont les finances seraient extrêmement soulagées par un départ de Strootman. Ces derniers mois, les clubs ne se bousculaient toutefois pas au portillon pour accueillir le Néerlandais...

La solution miracle pourrait bien venir de la Belgique, à en croire les informations récoltées par le site local Voetbal 24. Dans un article à paraître ce jour, le média belge affirme que Kevin Strootman figure dans la short-list d’un « top club » du championnat de Belgique, et qu’un transfert estimé entre 5 et 8 ME est tout-à-fait envisageable. Reste à voir de quel club il s’agit alors que dans les prochaines années voire les prochains mois, le championnat belge pourrait fusionner avec celui des Pays-Bas pour devenir le sixième grand championnat européen. Un projet qui pourrait séduire Kevin Strootman, en manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, mais qui ne renoncera pas à son salaire colossal. Le club belge en question est donc prévenu, s’il souhaite s’attacher les services du milieu de terrain de l’OM, il faudra y mettre le prix ou jouer sur la durée voire la reconversion pour séduire le Marseillais.