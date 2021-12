OM : Milik vendu à la Juventus, l'idée folle !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de seulement un but en Ligue 1 depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’OM au mercato hivernal.

Peu en réussite en Ligue 1 depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik a été plus prolifique en Europa League et en Coupe de France, ce qui lui permet de totaliser 8 buts toutes compétitions confondues. Néanmoins, le Polonais n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli, qui n’a pas hésité à mettre Arek Milik sur le banc à plusieurs reprises en Ligue 1, privilégiant l’option Dimitri Payet en faux numéro neuf. De retour dans le onze marseillais contre Reims avant la trêve, l’ancien buteur de Naples n’a pas marqué et a rapidement fait les frais du coaching de Jorge Sampaoli. Au vu du contexte, un départ de Milik cet hiver n’est pas impossible et la Juventus Turin pourrait bien en profiter à la surprise générale, selon les informations de Tuttosport.

L'OM prêt à laisser partir Milik au mercato

Milik c'est 19 buts en 36 matchs depuis son arrivée en janvier... #TeamOM pic.twitter.com/XKBLLxuvIU — OM_Fada (@OM_Fadaaaaa) December 20, 2021

Le journal italien affirme que la Juventus Turin souhaite se renforcer avec la venue d’un attaquant lors de ce mercato hivernal. En revanche, hors de question pour la Vieille Dame de se ruiner en cours de saison. La piste Dusan Vlahovic (Fiorentina) existe mais elle est très onéreuse et ne pourra être activée qu’en juin prochain. En attendant, les dirigeants de la Juventus Turin veulent un renfort apte au plus vite et à moindre coût. C’est pour cela que la piste Arek Milik a fait son retour chez les Bianconeri, qui suivent l’évolution du Polonais à l’OM depuis son départ de la Série A. Sans surprise, Milik n’est pas la seule piste de la Juventus, qui piste aussi Icardi ou encore Scamacca. Ces derniers jours, les noms de Cavani, Aubameyang et Martial ont également été cités mais ces trois pistes onéreuses en termes salarial ont été mises de côté.