OM : Milik vendu 15 millions, c'est l'affaire de l'année !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura pas mal de travail cet été lors du mercato. Auteur d'une dernière saison décevante et difficile mentalement, Arkadiusz Milik pourrait bel et bien quitter le club phocéen.

La saison prochaine, l'OM renouera avec la Ligue des champions. Une compétition prestigieuse et particulière pour les Phocéens. Afin d'avoir le plus d'ambitions possibles sur la scène européenne, l'OM devra se montrer actif cet été sur le marché des transferts. Mais avant de passer à l'action dans certains dossiers, Pablo Longoria est contraint de vendre. Les caisses du club phocéen en ont besoin et pas mal de joueurs ont des futurs incertains. Si on sait d'ores et déjà que Boubacar Kamara est parti du côté d'Aston Villa, William Saliba pourrait en faire de même et revenir à Arsenal. Deux départs de joueurs très importants qu'il faudra combler. Aussi, Longoria n'aura pas d'autres choix que de régler le problème Arkadiusz Milik. Le Polonais a trainé son spleen une partie de la saison et son entente avec Jorge Sampaoli n'est pas bonne.

Milik, une solution bientôt trouvée

La Juventus voudrait un profil à la Olivier Giroud et pourrait faire une offre entre 10 et 15M€ à l’OM pour Milik 🇵🇱



(@CorSport) pic.twitter.com/QRZrjmKuaX — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 1, 2022

L'ancien du Napoli, arrivée à l'OM en janvier 2021, a connu déjà pas mal de péripéties sur la Canebière. En effet, Jorge Sampaoli n'est pas un grand fan de son profil et l'a souvent cantonné à un rôle de remplaçant de luxe. Une situation très mal vécue par Milik, qui ne s'est pas privé de le signaler à la presse. Lors de la dernière fin de saison, un équilibre a su être trouvé entre toutes les parties pour continuer de faire gagner l'OM et aller chercher la deuxième place en Ligue 1. Mais cet été, Marseille va devoir trancher, tout comme le joueur. Selon le Corriere dello Sport , le Polonais de 28 ans n'est pas contre un départ. Cela tombe bien, la Juventus s'intéresse à son profil et est même disposé à faire une offre entre 10 et 15 millions d'euros à l'OM. Une belle somme sachant que Milik n'a plus qu'une année de contrat avec le club olympien. A Turin, l'attaquant retrouverait une place de titulaire dans une équipe désireuse de remporter de nouveau la Serie A après deux années de disette.