OM : Milik présente ses excuses après le fiasco marseillais

Arkadiusz Milik a publié un message d'excuses sur Twitter après l'élimination de l'OM en Coupe de France contre Canet-en-Roussillon.

Après les remaniements effectués au sein du club et l'arrivée d'un nouveau président ainsi que de Jorge Sampaoli pour succéder à André Villas-Boas, l'OM avait une occasion en or de se lancer de la plus belle des manières face à l'équipe amateur de Canet-en-Roussillon, club de National 2. Mais ce match comptant pour les seizièmes de finale de Coupe de France n'a finalement pas pris la tournure espérée par les Marseillais, piteusement éliminés (2-1). Un résultat inacceptable pour les fans, qui a poussé Arkadiusz Milik à poster un message d'excuses sur les réseaux sociaux.

« Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais je suis, comme toute l'équipe, très désolé pour ce qui s'est passé hier, et je sais qu'avec beaucoup de travail et beaucoup d'effort, nous pouvons sortir de cette période. Allez OM! » a écrit l'international polonais sur son compte Twitter. Débarqué cet hiver en provenance du Napoli, Arkadiusz Milik était titulaire mais n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe malgré son but, le troisième depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille.

Plus le droit à l'erreur

Il est vrai que ce faux-pas arrive au mauvais moment, quelques jours après les propos de Frank McCourt qui a confirmé vouloir remporter la Ligue des Champions et rivaliser avec les plus grands clubs européens. Si les supporters de l'OM ont été très virulents après la prestation de leur équipe, les observateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur surprise quant au fiasco, comme l'a fait Pierre Ménès notamment. À la peine en Ligue 1 avec une décevante 8eme place au classement et désormais éliminés de la Coupe de France, les hommes de Jorge Sampaoli n'auront pas le droit à l'erreur mercredi prochain face au Stade Rennais, autre équipe malade du moment.