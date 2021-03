OM : Pierre Ménès choqué par le fiasco de Marseille

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a livré une prestation abyssale de faiblesse contre l’équipe du Canet-en-Roussillon en Coupe de France.

C’est en toute logique que l’équipe de Nasser Larguet a été éliminée dès les 16es de finale de la Coupe de France face aux amateurs du Canet. Mis à part le valeureux Milik, dans toutes les rares actions de l’OM dimanche soir, les joueurs olympiens sont totalement passés à coté de leur match. De toute évidence, Jorge Sampaoli a du pain sur la planche afin de refaire de cette équipe un prétendant sérieux à l’Europe. Devant sa télévision, Pierre Ménès a été scotché par le niveau catastrophique des coéquipiers de Dimitri Payet.

« Élimination et prestation hallucinante de l’OM. Même pas envie de les allumer leurs supporters vont très bien le faire. Mais on est au delà du foutage de gueule » a publié sur Twitter le journaliste de Canal Plus, qui n’avait tout simplement pas les mots pour qualifier la prestation honteuse de l’Olympique de Marseille contre le Canet-en-Roussillon, formation de National 2. Plus que jamais, c’est un chantier colossal qui attend Jorge Sampaoli, lequel va effectuer ses premiers pas au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus en ce début de semaine. Mardi, le nouveau coach argentin de l’OM sera présent devant les médias depuis l’Orange Vélodrome pour sa première conférence de presse en présence de Pablo Longoria à la veille de son premier match de Ligue 1 face à Rennes. Une rencontre décisive pour Marseille, désireux de se relever et qui se positionnerait comme un candidat crédible à la 5e place en cas de victoire. Si l’OM venait en revanche à s’incliner pour la troisième fois en une semaine face aux Rennais, la crise serait alors totale.