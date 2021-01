OM : Milik fait déguerpir deux attaquants au mercato

Dans : OM.

Tard dans la soirée de jeudi, l’OM a officialisé la venue d’Arkadiusz Milik en provenance de Naples pour 12 ME bonus compris.

Il s’agit sans aucun doute d’un gros coup de la part de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Très actif en cette période hivernale, Pablo Longoria est doucement en train de mettre tout le monde d’accord, après avoir enrôlé Pol Lirola et tandis que Kevin Strootman a fait ses valises et pourrait rapidement être imité par un autre indésirable, l’international grec Kostas Mitroglou. Le départ de l’ex-buteur du Benfica Lisbonne ne sera certainement pas le dernier du mois de janvier à Marseille puisque selon les informations de La Provence, la venue d’Arkadiusz Milik va débloquer le dossier d’un autre attaquant olympien, le jeune Marley Aké.

Conservé dans l’effectif tant que la venue d’un attaquant supplémentaire n’était pas bouclée, Marley Aké devrait rapidement être prêté par Pablo Longoria à un club de calibre inférieur. La question pour l’Olympique de Marseille et pour le joueur est maintenant de savoir s’il faut privilégier un prêt dans un club de bas de tableau de Ligue 1 ou dans un club visant la montée en Ligue 2. Les deux options sont sur la table et Marley Aké devrait pouvoir faire son choix puisque Nîmes et Le Havre sont très chauds pour accueillir le buteur formé à Marseille, utilisé avec parcimonie par André Villas-Boas depuis la fin de la saison dernière et qui n’a toujours pas marqué le moindre but dans l’élite. Attaquant gauche de formation, Marley Aké a principalement été utilisé en pointe par l’entraîneur portugais en Provence. Du côté de Pablo Longoria, il a par ailleurs été précisé aux différents clubs intéressés que seul un prêt de six mois sans option d’achat était envisagé, Marseille croyant au potentiel de son jeune buteur.