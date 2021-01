OM : Les miracles arrivent, Mitroglou fait ses valises !

Dans : OM.

Voilà une information que les supporters de l’OM ne s’attendaient pas à pouvoir lire pendant ce marché des transferts.

Parti pour passer toute la saison en tribunes à toucher son copieux salaire, Kostas Mitroglou a décidé de changer d’air. Pour cela, l’attaquant qui n’a jamais su se mettre en évidence à Marseille a accepté de faire des grosses concessions afin de revenir au pays, et signer au club de l’Aris Salonique.

Selon Giannis Chorianopoulos, rédacteur en chef du média Sportime, Mitroglou et l’OM ont trouvé un accord de principe pour la rupture du contrat en cours, qui durait encore sur six mois. Résultat, l’ancien du Benfica Lisbonne sera libre de rebondir où il le souhaite, et il s’engagera avec le club de Salonique. Un changement de situation qui pourrait faire économiser jusqu’à un million d’euros en salaire à l’OM.