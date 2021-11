OM : Milik en flop, les notes sont impitoyables

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé à Galatasaray jeudi soir, Arkadiusz Milik a été mis en échec par Gauthier Gallon lors du match entre Troyes et l’OM (1-0).

Comme face à Galatasaray trois jours plus tôt, Arkadiusz Milik était titulaire à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille contre Troyes au Vélodrome ce dimanche. Mais cette fois, le Polonais pouvait compter sur le grand retour de son passeur préféré, Dimitri Payet. Grâce à une déviation majestueuse de son capitaine au cœur de la seconde période, Milik s’est retrouvé en face à face avec Gallon et a été mis en échec. Même chose dix minutes plus tard sur une tête de l’ancien Napolitain, encore sur un centre de Payet. En dehors de ces deux énormes occasions, Arkadiusz Milik n’a pas pesé bien lourd en se montrant trop emprunté dans ses déplacements et dans ses gestes techniques. Ce qui lui a valu une sale note dans L’Equipe avec un impitoyable 4/10.

La carte d'immunite "il revient de blessure" de Milik commence à être totalement cramée non ? — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) November 28, 2021

« Une première période assez terrifiante, à l'exception d'un décalage pour Guendouzi (21e). Des remises fort pauvres, notamment une caviardée pour Lirola (55e). Lancé par Payet, il perd son face-à-face, du droit, contre Gallon (62e) et ajuste mal deux têtes (63e, 71e). Remplacé par Gerson (82e), qui gâche une contre-attaque menée par Payet (88e) » a analysé le quotidien national. De son côté, Le Figaro s’est montré encore plus impitoyable avec le chevronné buteur de l’Olympique de Marseille, en difficulté face aux Aubois dimanche soir. « S'il brille en Ligue Europa (3 buts cette saison), Arkadiusz Milik ne connaît pas la même réussite en Ligue 1. Depuis son retour début octobre, le Polonais n'a marqué qu'un but en 7 matches. Et face à Troyes, il a encore manqué de tranchant face au but adverse. Au-delà de son apport limité dans le jeu, il a gâché pas mal de situations. Pourtant, il a eu des occasions de s'exprimer grâce aux coups de patte de Payet » peut-on lire ce lundi. Réveil attendu mercredi soir contre Nantes pour le buteur de l’Olympique de Marseille, dont l’efficacité sera capitale pour le club phocéen dans la quête du podium.