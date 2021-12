OM : Milik à la Juventus, réponse brutale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 8 buts toutes compétitions confondues cette saison, Arkadiusz Milik peine à retrouver son meilleur niveau à l’OM.

Blessé au mois de juin, l’international polonais a été privé de l’Euro 2021 et son retour à la compétition a été plus long que prévu. De retour depuis début octobre, Milik a marqué huit buts mais un seul en Ligue 1, ce qui pose question dans l’optique de la deuxième partie de saison. De plus, l’ancien attaquant de Naples n’est plus incontournable aux yeux de Jorge Sampaoli, qui a souvent articulé son équipe sans lui ces dernières semaines, lui préférant Dimitri Payet en attaque. C’est ainsi qu’en cas de grosse offre, l’OM ne sera pas fermé à un départ d’Arkadiusz Milik. En revanche, Pablo Longoria n’est pas fou et il a bien conscience qu’il tient avec le Polonais un buteur de classe internationale. C’est ainsi que selon Tuttosport, le président de l’Olympique de Marseille vient de refuser une offre de prêt de la part de la Juventus Turin pour Arkadiusz Milik.

Idem concernant #Milik (#OM). Il y a bel et bien eu des discussions avec l’entourage de l’attaquant polonais, mais il n’y a rien de plus pour le moment. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) December 28, 2021

A la recherche d’un buteur de complément pour la deuxième partie de saison en attendant de s’attaquer à Dušan Vlahović l’été prochain, la Juventus Turin a tenté sa chance en soumettant une offre de prêt sans option d’achat à l’OM pour Arkadiusz Milik. La rumeur d’un intérêt de la Juve pour Milik était ressortie dans les journaux italiens il y a quelques jours et s’est donc concrétisé par cette offre dérisoire, que l’Olympique de Marseille a logiquement balayé d’un revers de la main. Selon les informations du journal italien, il faudra atteindre pas loin de 15 millions d’euros bonus compris pour faire hésiter l’OM au sujet d’une vente d’Arek Milik cet hiver. Et on voit mal qui viendrait poser autant d’argent en cours de saison sur le buteur polonais, autour de qui il y a toujours des doutes après ses trois grosses opérations au genou. La meilleure des choses pour Marseille est finalement d’espérer que Milik sera toujours là et de retour à son meilleur niveau pour la seconde partie de saison.