OM ‍: Milan ne lâche pas De Zerbi, ça va bouger en juin

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Encensé pour son travail à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi attire l'attention dans son pays natal. L’entraîneur italien est annoncé dans le viseur du Milan AC qui pourrait lui transmettre une offre cet été.

Cette fois, l’Olympique de Marseille va peut-être enfin miser sur la stabilité. Le président Pablo Longoria, pour différentes raisons, a changé d’entraîneur à plusieurs reprises ces dernières années. Mais le dirigeant espagnol a toutes les raisons de poursuivre l’aventure avec Roberto De Zerbi. Le coach nommé l’été dernier obtient de bons résultats avec un contenu intéressant. Parfaitement en accord avec ses supérieurs, l’Italien est également apprécié pour la rigueur amenée au sein du groupe.

L'intérêt milanais confirmé

Son travail a de grandes chances de ramener l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine, soit l’objectif fixé par la direction. Tout porte à croire que Roberto De Zerbi sera toujours aux commandes. A moins que le Milan AC ne vienne semer la zizanie. Comme indiqué depuis quelques jours, le club lombard a coché le nom du coach marseillais. La cador de Serie A prévoit déjà de licencier Sergio Conceição pourtant arrivé en décembre dernier pour remplacer Paulo Fonseca. Son aventure avait parfaitement débuté avec un sacre inattendu en Supercoupe d’Italie. Mais les Rossoneri n’ont pas confirmé par la suite et des tensions sont apparues dans le vestiaire.

OM : De Zerbi a une seule raison de partir https://t.co/jwKE2VXgly — Foot01.com (@Foot01_com) March 1, 2025

Le Milan AC prépare donc sa succession et rêve de grands noms comme Carlo Ancelotti (Real Madrid) ou Antonio Conte (Naples). Mais d’après le média transalpin TMW, les Milanais étudient surtout des pistes plus accessibles comme Massimiliano Allegri et Roberto De Zerbi pour cet été. Il n’y a évidemment rien de concret avec le Marseillais à l’heure actuelle, d’autant que le futur directeur sportif rossonero devra donner son avis. Reste à savoir comment réagira le coach phocéen en cas d’approche du Milan AC, son club formateur qui ne lui avait pas laissé sa chance en équipe première.