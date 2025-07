OM ‍: Merlin et Rongier, les prix de vente dévoilés

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Rennes a trouvé un accord avec l'OM pour le double transfert de Quentin Merlin et Valentin Rongier. Les détails sont révélés.

Les détails se dévoilent au sujet du double transfert entre l’OM et Rennes qui s’est dessiné ce dimanche, et va se conclure dans les prochains jours. L’accord est désormais total et Valentin Rongier comme Quentin Merlin vont faire le voyage vers la cité bretonne ce lundi. Ils arriveront pour faire la visite médicale et s’engager ce mardi pour leur nouveau club. Le Parisien a dévoilé les détails financiers de l’opération, qui ne pourra pas rapporter tant que ça à l’OM. En effet, Valentin Rongier s’est vu offrir un contrat de trois ans, ce qui l’a forcément séduit alors qu’il allait être libre en juin 2026. Son transfert se fait pour une indemnité de 5,5 millions d’euros, et 2 millions d’euros de bonus.

Le petit transfert de Rongier

⏱️ 90’ | #EXCOM 0️⃣-5️⃣

Première victoire de nos Olympiens dans la préparation estivale de la saison 2025-2026 ! 💪



🗓️ RDV dès demain à 18h pour le second match de préparation 🆚 Royal Olympic Club Charleroi 🇧🇪 en direct sur notre chaîne @YouTube 🎬 pic.twitter.com/dRfx4Rez7n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2025

De son côté, Quentin Merlin, plus jeune et avec un contrat plus longue durée, a été cédé pour 13 millions d’euros. Avec un million d’euros de bonus éventuel. Un total qui se monte donc à 18,5 ME dans la poche de l’OM, ce qui laisse légèrement les supporters marseillais sur leur faim, même si c’est plus Frank McCourt qui mettra la main à la poche en cas de problème financier en fin de saison. Le latéral gauche va s’engager pour quatre ans avec les Rouge et Noir.

Les deux anciens nantais vont devoir esquiver les remontrances à leur arrivée, sachant que le FC Nantes est considéré comme l’ennemi historique du Stade Rennais. Mais l’histoire récente a montré que la rivalité n’était pas non plus invivable pour les joueurs qui ont fait les deux clubs. Et si Adrien Rabiot a pu se faire apprécier à l’OM, alors cela laisse de l’espoir pour tous les joueurs arrivant dans un contexte défavorable.