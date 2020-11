OM : Mendy après Gignac, la génération Bielsa veut revenir

Dans : OM.

Ces dernières années, l’Olympique de Marseille a fait revenir au club plusieurs de ses anciens joueurs, à l’instar de Steve Mandanda, Dimitri Payet ou Florian Thauvin.

Si les retours de Thauvin et de Mandanda sont globalement des réussites, celui de Payet est plus contrasté avec le plus gros salaire de l’histoire de l’OM et des performances irrégulières, malgré quelques coups d’éclat. De toute évidence, la nouvelle politique de Pablo Longoria ne devrait pas engendrer de nouveau come-back. Pourtant, André-Pierre Gignac a postulé à un retour à Marseille sur l’antenne de Téléfoot en fin de semaine dernière. « Ça me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services. Le Vélodrome me manque » a notamment fait savoir l’attaquant des Tigres, auteur d’une saison absolument dingue sous les ordres de Marcelo Bielsa en Provence.

En ce début de semaine, un autre joueur particulièrement en vue sous les ordres d’El Loco a ouvert la porte à un retour à Marseille. Et la candidature est encore plus surprenante puisqu’il s’agit de Benjamin Mendy, lequel a évoqué le sujet lors d’une petite séance de questions/réponses sur Instagram. « Tu veux revenir à l’OM un jour ? » a-t-il été demandé au défenseur de Manchester City, lequel a répondu avec sobriété « Oui ». Un peu plus tard dans la conversation, Benjamin Mendy a également indiqué qu’il rêvait de découvrir le bouillant stade de la Bombonera de Boca Juniors, que Dario Benedetto connaît par cœur. Reste maintenant à voir si l’ancien Havrais, sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2023, a une chance de revenir un jour à Marseille. Pour cela, il faudra sans doute consentir à un énorme effort salarial…