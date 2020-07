OM : Membre du clan Ajroudi, Courbis tente d’éjecter McCourt

Dans : OM.

En raison de ses ambitions plutôt farfelues, Mohamed Ayachi Ajroudi a lui-même décrédibilisé son projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Pas de quoi refroidir Rolland Courbis.

Sauf miracle, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane et l’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo ne signeront pas à l’Olympique de Marseille. Tout le monde le sait, mais cela n’a pas empêché Mohamed Ayachi Ajroudi de citer leurs noms pour vendre du rêve aux supporters. Quitte à décrédibiliser son projet de rachat du club phocéen. Cette drôle d’annonce n’a pourtant pas fait douter Rolland Courbis, confiant quant aux intentions du Franco-Tunisien et de son collaborateur Mourad Boudjellal.

« Ne parlons pas de Zidane et Ronaldo, mais de la possibilité que l’OM soit repris, a souligné le consultant de RMC. Si ces gens-là mettent de l’argent, je pense que ce sera costaud. En ce qui concerne Mourad Boudjellal, c’est un garçon particulier, qui chambre et sort des punchlines, mais ce n’est pas un clown. S’il est dans ce projet, c’est que ce projet existe. » Encore faudrait-il que le propriétaire soit vendeur, ce qui n’est pas le cas pour le moment.

« Il faut un nouveau projet »

C’est pourquoi Courbis imite Boudjellal en mettant la pression. « McCourt est soi-disant non-vendeur, alors qu’on a entendu il y a quelques semaines qu’il ne mettrait plus un sou, s’est étonné l’ancien coach marseillais. Si tu ne mets plus un sou, tu vas monter quelle équipe pour jouer la Ligue des Champions et le championnat ? La saison va être très difficile. Il faut un nouveau projet. S’il y en a un en coulisses, tu le donnes. » A croire que le duo Ajroudi-Boudjellal s’est trouvé un nouvel allié.