OM : Mehmet-Can Aydin, le gros de Longoria au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria, qui déteste tant les joueurs en fin de contrat, pourrait bien se venger de la future parte de Boubacar Kamara en recrutant l'espoir allemand Mehmet-Can Aydin.

Le mercato a commencé à Marseille avec le départ de Jordan Amavi pour Nice, ce qui permet de libérer un peu de place dans l’effectif. Jorge Sampaoli ne l’a pas caché en conférence de presse, il attend un arrière gauche pour compenser ce départ, même si l’ancien d’Aston Villa n’était quasiment pas utilisé. « Le départ de Jordan nous permet l'arrivée d'un nouveau joueur. Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche, mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On s'est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C'est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste », a livré l’entraineur marseillais, qui s’attend donc à du mouvement.

Un joueur à zéro euro, c'est la mode

❗️PISTE MERCATO OM❗️



- Mehmet Can Aydin 🇩🇪



- Joueur du FC Schalke 04



- Milieu Droit



- 09/02/2002 / 1m80



Pisté par l’OM lors de ce mercato d’hiver ! ☝🏼 #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/SndWqhO5ux — P99.Visual ⚡️ (@P99visual) January 5, 2022

En attendant, Pablo Longoria n’est pas du genre à se contenter d’un seul dossier en cours, et le président de l’OM a des vues sur Mehmet-Can Aydin. Un nom qui dit quelque chose aux suiveurs du club phocéen, puisque Marseille s’était déjà renseigné à son sujet l’été dernier. Le jeune international allemand U19 venait en effet de connaitre la relégation avec son club de Schalke 04, et pensait donc partir de la Ruhr pendant l’été 2021. Il n’en a rien été, et le voilà donc en D2 allemande, avec surtout un contrat qui se termine en juin prochain. Selon le média allemand Sport1, l’OM et Lille font partie des clubs qui se mêlent à la lutte pour le milieu de terrain de 19 ans. Les joueurs en fin de contrat sont les nouveaux joyaux du marché des transferts, et Pablo Longoria est bien placé pour le savoir, lui qui pourrait perdre un autre milieu, Boubacar Kamara, en fin de saison. A noter que le Bétis Séville, Parme, Anderlecht et Brentford sont également sur les rangs de l’international allemand chez les jeunes.