OM : McCourt veut vendre, cet événement change tout !

Dans : OM.

Dans les tuyaux depuis quelques jours, la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt pourrait se retrouver chamboulée par la crise sanitaire.

Et pour cause, le contexte actuel n’incite pas vraiment les investisseurs à miser sur un club de football, déjà peu rémunérateur en temps normal et qui ressemble plus à un gouffre qu’à autre chose en ces temps de crise. Du côté de Frank McCourt, il n’y a pas non plus d’intérêt à se précipiter puisque le contexte est tel que l’homme d’affaires américain réaliserait sans doute une vente au rabais en raison de l’épidémie de coronavirus. Pour l’insider @benben_onlyOM, il est évident que les événements sanitaires auront un impact important sur la vente du club, laquelle pourrait s’en retrouver décalée.

« Pour info je viens d’avoir accès à deux rapports de cabinets de conseil (BCG & McKinsey) envoyés à l’OM. Les deux anticipent les effets économiques de la crise sanitaire actuelle. Retour au niveau de rentabilité 2019 au mieux fin de saison prochaine. Au pire dans deux saison. Pour recouper avec les infos d’hier sur l’absence d’intérêt de vendre le club pendant la crise sanitaire a des opportunistes peu fortunés, et la sous-évaluation des actifs en phase de récession, ça peut repousser encore pas mal une fenêtre de vente possible. En résumé, la volonté (de vendre) est là côté McCourt, qui a pris en compte le trop complexe modèle footballistique européen. Mais la longue période de récession à venir ne favorisera pas ses affaires a priori. Donc encore plus qu’hier: du calme face à ceux qui parlent de vente immédiate » a indiqué l’insider, informé sur les coulisses de l’Olympique de Marseille depuis quelques mois et qui explique clairement que la vente du club phocéen ne sera pas pour demain. Au vu du contexte et de l’engagement de Frank McCourt, qui a déjà investi plus de 250 ME dans le club, difficile de savoir s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle pour les supporters…