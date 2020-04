OM : Tout va s'écrouler, McCourt déterminé à vendre

Dans : OM.

Depuis ce week-end, la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt est le sujet chaud chez les supporters phocéens.

Et pour cause, l’homme d’affaires américain semble désormais prêt à passer le flambeau et à vendre l’Olympique de Marseille, qu’il avait acheté à Margarita Louis-Dreyfus en octobre 2016. Il faut dire que pour l’instant, Frank McCourt investit clairement à perte dans le club, raison pour laquelle une vente du club est plus que jamais d’actualité. Selon l’insider @benben_onlyOM, régulièrement informé sur l’actualité de l’OM ces derniers mois, les consultants de Frank McCourt ont clairement annoncé à l’Américain une implosion totale du monde du football et du système des transferts d’ici à deux ans. Raison pour laquelle Frank McCourt souhaite vendre le club, idéalement avant 2022.

« Les doutes qui existaient en début de saison sur la rentabilité d’un club de foot sont encore plus forts aujourd’hui dans les circonstances actuelles. Les ventes attendues cet été auront aussi du mal à avoir lieu vu le contexte économique. Tous ces éléments sont ressortis fortement lors de deux points assez longs ce dernier mois entre McCourt et Eyraud. C’est là qu’ils ont parlé de deux profils d’investisseurs intéressés (M-O et Asie d’après les mêmes sources). Ce qu’on me dit clairement par contre, c’est que McCourt ne voit pas comment tirer avantage de l’OM dans son projet global d’investissement aujourd’hui. Et ça c’est un élément qui change (ambition immobilière, territoriale et industrielle non atteintes). Au-delà de ces investissements à perte pour l’instant, McCourt est très inquiet de l’instabilité de l’environnement du foot en Europe: Le rôle quasi exclusif de certains intermédiaires, les projets d’évolution de ligue européenne très aléatoires, le modèle économique des clubs français hors PSG voué à vendre les meilleurs mais trop dépendant du marché anglais, et enfin une bulle spéculative sur ce même marché des transferts que ses propres conseillers voient exploser dans les mercatos suivants cette crise sanitaire. C’est un point très important, puisque le changement de modèle proposé par JHE à McCourt au printemps dernier reposait largement sur ces montants de vente aux tendances inflationnistes ces derniers années. Les consultants de McCourt ont annoncé 1 implosion de ce système à horizon 2 ans. Tout ça ne tient plus pour lui » a tweeté l’insider, intimement persuadé que Frank McCourt n’hésitera pas à vendre l’Olympique de Marseille dans les mois à venir si une offre solide se présente à lui.