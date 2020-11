OM : McCourt veut faire coup double à Marseille

Dans : OM.

Dans un article du New-York Times, le journaliste Rory Smith revient sur le rôle sociétal que possède l'Olympique de Marseille.

Arrivé à Marseille en tant que nouveau propriétaire du club en octobre 2016, Frank McCourt est relativement discret depuis quelques semaines. Critiqué par certains supporters pour son manque d'apport financier, l'Américain aurait récemment refusé une offre de 221 millions d'euros venant d'Arabie-Saoudite pour racheter le club. Faisant partie des clubs les plus populaires en France, l'OM intéresse (via son propriétaire) également aux Etats-Unis. C'est le cas notamment du journaliste Rory Smith, qui a évoqué le club olympien lors d'un article au sujet de l'attachement des supporters à leur club pour le New-York Times. Il revient dans son papier sur un échange qu'il a eu avec Frank McCourt.

« Ce qui l'a le plus frappé depuis qu'il a pris la tête de l'équipe la plus populaire de France il y a quatre ans, c'est la façon dont cette portée sociétale est incarnée à l'OM. Il est soucieux de désigner le club comme le font ses supporters - et comment toute la ville de Marseille se rassemble derrière lui. En 2017, McCourt a créé une fondation éducative, pour permettre à l'OM de se mettre au service de la ville. La pandémie et ses conséquences économiques l'a convaincu qu'elle ne devait pas être un élément secondaire, mais bien un élément central du rôle du club » raconte le journaliste. Dans le contexte actuel, nul doute que les clubs mais également les joueurs ont un rôle à jouer, comme l'ont brillamment fait Marcus Rashford ou Bryan Soumaré avec des actions de solidarité.