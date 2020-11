OM : 221 ME, McCourt a déchiré l’offre de l’Arabie Saoudite !

Dans : OM.

Cet été, une potentielle vente de l’Olympique de Marseille à Mohamed Ajroudi a agité le club phocéen dans son ensemble. Mais Frank McCourt ne lâche rien. Pour l'instant.

Aux côtés de Mourad Boudjellal, l’homme d’affaires tunisien pensait être capable de faire flancher Frank McCourt. Mais pour le propriétaire américain de l’OM, il était tout simplement hors de question de vendre le club l’année où les recettes liées à la participation à la Ligue des Champions allaient tomber. Surtout, Mohamed Ajroudi n’était pas le seul candidat en lice pour racheter le club selon le journaliste anglais Ben Jacobs. Via son compte Twitter, l’insider a fait des révélations fracassantes sur la vente du club en indiquant explicitement que le fonds public de l’Arabie Saoudite s’est très sérieusement penché sur Marseille en offrant près de 220ME à Frank McCourt, lequel a refusé cette proposition. Ce après quoi le PIF a opté pour Newcastle, un club qu’il n’est toujours pas parvenu à acheter malgré un accord avec le propriétaire Mike Ashley.

« J'ai encore creusé et bien que le club ait été sur le radar de PIF plus tôt dans l'année, on me dit qu'ils n'étaient pas prêts à payer plus de 200 millions de livres (221M€) en raison de pertes préexistantes au club. Frank McCourt n'a aucune envie de vendre. Une source du PIF dit qu'ils n'ont jamais sérieusement parlé avec Marseille, mais qu'ils ont "d'abord exploré des options en Ligue 1, comme n'importe quelle autre ligue majeure, pour voir si la valeur était présente". La priorité reste apparemment Newcastle et ils ne veulent investir que dans un club de football pour l'instant dans le climat actuel » a dévoilé Ben Jacobs, pour qui il ne fait aucun doute que le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, a tenté de s’offrir l’Olympique de Marseille cet été, sans y parvenir. Reste à savoir si l'affaire est close, ou pas.