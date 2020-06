OM : McCourt promet un mercato de feu à Villas-Boas

Dans : OM.

Tout proche de quitter Marseille il y a une semaine, André Villas-Boas a finalement pris la décision d’honorer sa deuxième et dernière année de contrat en Provence.

Le coach portugais a été convaincu par ses joueurs de rester à Marseille, où il fait l’unanimité. De plus, AVB a reçu un appel très important ces derniers jours, à savoir celui du propriétaire américain du club, Frank McCourt. L’homme d’affaires bostonien a rassuré André Villas-Boas sur le projet de l’Olympique de Marseille pour le futur. Et à en croire les informations obtenues par La Provence, la discussion entre les deux hommes a rapidement dévié sur le prochain mercato estival. Avec des informations plutôt rassurantes pour les supporters olympiens.

Selon le quotidien régional, André Villas-Boas a reçu de belles garanties de la part de Frank McCourt. « En lien direct avec Frank McCourt qui a largement influé sur son retour, AVB a aussi reçu quelques assurances pour faire bonne figure la saison prochaine en Ligue des champions. Et si l'OM réussit à récupérer quelque 60 millions d'euros dans les ventes, le Bostonien serait prêt à faire un nouvel effort sur le mercato estival pour satisfaire son entraîneur » explique La Provence, pour qui le propriétaire olympien est donc prêt à mettre la main à la poche, dès que l’OM aura réduit son déficit afin de revenir dans les clous du fair-play financier. Une bonne nouvelle qui prouve l’investissement financier et moral de Frank McCourt à Marseille, et qui donne de l’épaisseur à la piste Mbaye Niang. Pour rappel, le journal L’Equipe faisait ce lundi sa Une sur l’international sénégalais, lequel s’est directement entretenu avec André Villas-Boas mais également avec Jacques-Henri Eyraud ces dernières semaines.