OM : Une folie de McCourt, il en est bien capable

Cette semaine, André Villas-Boas a confirmé qu’il sera bel et bien sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille lors de la saison prochaine.

Malgré le départ d’Andoni Zubizarreta, avec lequel il avait pourtant lié son avenir à Marseille, l’entraîneur portugais va donc honorer sa deuxième année de contrat. Convaincu par ses joueurs et ses supporters, AVB a également été rassuré par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. Puisqu’après avoir refusé une prolongation de contrat à l’OM, Villas-Boas a certainement eu des garanties sportives et financières en vue du prochain mercato. Et pour Frédéric Guerra, le prochain marché des transferts ne s’annonce pas aussi terrible que prévu pour Marseille.

« Le mercato de l’OM ? Le propriétaire de l’OM est riche. Après, il devra faire un choix entre construire une équipe pour la Ligue des Champions ou pas. Si McCourt décide, oui l’OM est un club qui peut mettre de l’argent sur le marché des transferts. Un mercato agité pour les départs ? Ils ont effectivement deux ou trois joueurs qui risquent de quitter le club. Mais des joueurs ont dépassé la trentaine, ils sont dans un confort financier... Pour ces joueurs-là, la Chine était un marché porteur, mais c’était avant le coronavirus. Maintenant, c’est moins intéressant qu’avant. Et j’ai bien peur que l’OM traîne quelques charrettes pendant quelques années encore, jusqu’à la fin de certains contrats. M’Baye Niang à l’OM ? Oui, c’est possible. Déjà le joueur a la volonté d’aller à Marseille. L’OM est obligé de faire un attaquant de pointe de haut niveau. Et ce joueur-là a largement sa place à l’OM. Ce n’est pas impossible que cette affaire se concrétise », a lancé, sur le compte Instagram de Téléfoot, l’agent de joueurs, qui estime toutefois que l’OM ne pourra pas avancer tant que le nouveau « Head of Football » ne sera pas venu prendre la place laissée vacante par Zubizarreta.