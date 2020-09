OM : McCourt prêt à offrir plus de 6ME pour l'attaquant ?

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille cherche encore un attaquant lors de ce mercato, et Frank McCourt pourrait finalement faire un effort financier supplémentaire.

Le mercato de l’Olympique de Marseille avance doucement mais sûrement, le club phocéen étant clairement décidé à faire des coups lors de ce marché des transferts, comme on vient de le voir avec la signature de Yuto Nagatomo. Mais André Villas-Boas le sait, afin de s’offrir un vrai renfort offensif, l’OM ne peut pas se contenter d’un pari et d’un maigre investissement. Mais tandis qu’on a évoqué une enveloppe de 6ME accordée par Frank McCourt pour dénicher la perle rare, Emmanuel Barranguet estime que ce chiffre n’est pas du tout une limite fixée par le milliardaire américain.

S’exprimant sur FootballClubdeMarseille, le journaliste de l’Agence France Presse estime que le propriétaire de l’OM connaît le mercato et ne peut pas avoir lancé un chiffre aussi précis. « Frank McCourt ne leur a pas dit : « je suis prêt à vous donner tant d'argent ». Il leur a plutôt dit : « les gars trouvez moi une bonne idée d’attaquant et si elle est bonne, on pourra discuter et faire un effort. Si vous me dites il y a lui qui est libre, il est bon, il est jeune etc… qu’il y a un contexte autour alors OK il sera d’accord pour faire un effort ». Il n’a pas dit : « vous aurez 5-6 ME». Je ne pense vraiment pas qu’il ait donné un chiffre. C’est un entrepreneur c’est un Américain, s’il y a une belle opportunité, comme pour Nagatomo, il le fera. Même si le Japonais est arrivé libre », rappelle le journaliste. A André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud de trouver l'attaquant qu'il faut et de présenter le dossier à Frank McCourt.