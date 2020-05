OM : McCourt paye une recrue de sa poche, AVB y croit

Dans : OM.

L’été prochain, l’Olympique de Marseille ne disposera pas de moyens illimités au mercato. Bien au contraire…

Néanmoins, André Villas-Boas a certainement reçu certaines garanties de la part du propriétaire du club Frank McCourt pour acter la décision de rester une saison supplémentaire en Provence. Les principales inquiétudes du Portugais concernaient le mercato, alors que l’heure est plus que jamais aux économies à Marseille, qui doit vendre pour environ 60 ME cet été. Reste que Frank McCourt pourrait remettre la main au portefeuille après la date butoir du 30 juin, à en croire les informations du Phocéen. Cet effort, Marseille pourrait notamment le consentir dans le but d’offrir Mbaye Niang à AVB, le coach de l’OM appréciant très fortement le buteur sénégalais du Stade Rennais.

Le média affirme que malgré le départ d’Andoni Zubizarreta, le contact est toujours constant entre l’entourage de Niang et la direction de l’Olympique de Marseille. Pour boucler l’opération sans pour autant se mettre en péril financièrement, la direction phocéenne pourrait effectuer ce transfert avec un paiement différé, ce qui lui permettrait de passer l’épreuve de la DNCG sans trembler. Le système d’une option d’achat automatique, qui retardait le paiement de plusieurs mois pourrait également être utilisée comme cela avait été le cas avec Alvaro Gonzalez. Le média marseillais indique par ailleurs que le départ de Mbaye Niang est d’autant plus probable que Rennes prépare activement la succession de l’ancien attaquant de l’AC Milan. En effet, Florian Maurice a d’ores et déjà établi une short-list d’attaquants, évoluant notamment au Portugal et en Belgique, susceptibles de combler le départ de Mbaye Niang. Reste maintenant à voir si l’opération est faisable alors que le principal intéressé n’a pas caché son amour pour l’OM lors d’une interview accordée à Canal +, dimanche soir.