OM : McCourt ne vendra pas Marseille cet été pour une raison simple

Depuis près de deux semaines, la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt revient comme un serpent de mer dans l’actualité du club phocéen.

Jacques-Henri Eyraud a beau répéter à L’Equipe ou sur le site officiel du club que l’Américain ne souhaite pas vendre l’OM, les rumeurs sont tenaces. Il faut dire que depuis son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille en octobre 2016, l’homme d’affaires américain a perdu beaucoup plus d’argent qu’il n’en a gagné. En injectant près de 200 ME dans le mercato et en bouchant systématiquement les déficits de sa poche, le natif de Boston s’avère être un investisseur exemplaire. A tel point que sa fortune diminue à vue d’œil depuis son arrivée à Marseille, ce qui pourrait le pousser à vendre cet été selon l’économiste du sport, Jean-François Brocard. Dans une interview accordée au Phocéen, le spécialiste explique toutefois que Frank McCourt aurait peu d’intérêt à vendre l’OM dès cet été en raison de la conjoncture économique très délicate.

« Quand vous avez un actif financier qui perd de la valeur - ce qui est le cas de l'OM comme des autres clubs - si vous le vendez aujourd'hui, il est évident que vous en retirerez bien moins que ce que vous pourrez obtenir dans deux ans. Aujourd'hui, on est certainement au plus bas de ce que peut être la valorisation de l'OM, ce qui reviendrait à le vendre au plus mauvais moment. Il faut savoir quelle est sa situation financière personnelle. On dit que sa fortune a fondu ces derniers temps, mais il faudrait être précis sur ce sujet. S'il s'agit de son capital patrimonial, c'est tout à fait logique compte tenu de la crise actuelle avec les bourses qui dévissent. Ce qui veut dire qu'il remontera automatiquement lorsque les bourses remonteront. En fait, la seule raison qui pourrait le pousser à vendre le club aujourd'hui serait un besoin d'argent urgent, qu'il ait un problème de trésorerie, et ça n'a rien à voir avec l'état de ses actifs. Si ce n'est pas le cas, il n'a aucun intérêt à le faire » a-t-il expliqué. Autrement dit, Frank McCourt n’a intérêt à vendre l’OM dès cet été que s’il est totalement ruiné. Ce qui est sans doute loin d’être le cas.