OM : Marseille est un gouffre, McCourt va ramer pour vendre

En milieu de semaine, Jacques-Henri Eyraud s’est dressé devant les rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille en niant en bloc.

« Grâce à la contribution de Franck, on a changé le profil de ce club, dans sa structuration et dans ses résultats. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre 2e phase du projet, fair-play financier ou pas. Evidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique, sportif, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit » a notamment expliqué le président marseillais dans les colonnes du journal L’Equipe, histoire de rappeler que l’intention de Frank McCourt n’était absolument pas de se débarrasser de l’Olympique de Marseille.

Les rumeurs sont pourtant tenaces au sujet des envies de vendre de l’homme d’affaires américain. Mais selon l’ancien boss du club de rugby de Toulon, Mourad Boudjellal, lequel souhaite se lancer dans le football dans un futur proche, il sera très difficile de trouver un acquéreur pour l’Olympique de Marseille au vu des sommes colossales à investir. « Racheter l’OM ? Non, c’est un peu cher. Il y a le prix et il y a aussi ce qu’il faut mettre pour combler le déficit. Le mec qui rachète l’OM, je ne vous dis pas ce qu’il mise ! » a lancé sur RMC l’homme d’affaires, pour qui l’Olympique de Marseille représente un véritable gouffre financier. A ce titre, Frank McCourt devra trouver un investisseur exceptionnel aux reins particulièrement solides. Sinon, il sera contraint de garder le club et de continuer à boucher les trous comme il le fait depuis plusieurs années maintenant. Ce qui force le respect du côté des supporters, mais qui inquiète aussi dans la perspective des prochains mercatos…