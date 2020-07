OM : McCourt joue un double jeu épatant à Marseille

Dans : OM.

Malgré les rumeurs d’une possible vente du club, Frank McCourt ne cesse de répéter qu’il souhaite conserver l’Olympique de Marseille.

Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi n’ont qu’à bien se tenir, Frank McCourt ne souhaite pas vendre l’OM. C’est tout du moins le discours officiel affiché par Jacques-Henri Eyraud ou par le porte-parole de l’homme d’affaires américain ces dernières semaines. Mais s’agit-il d’un énorme coup de bluff afin de faire grimper le prix d’une possible transaction, ou d’une réelle volonté de conserver l’Olympique de Marseille ? Pour le journaliste marseillais Nicolas Fihlol, Frank McCourt joue simplement à un double jeu susceptible de lui permettre de récupérer un véritable pactole avec la vente du club. Explications…

« Je pense qu’il joue sur les deux tableaux. Le fait de dire « je ne suis pas vendeur », il y a une part de vérité là-dedans. Ça veut aussi dire qu’il veut vendre à un prix qu’il a défini. Si aujourd’hui il n’a pas de proposition à ce prix-là, il faut qu’il s’organise pour pouvoir attendre. Et là, le message pour les gens qui veulent acheter est clair, c’est : « moi je n’ai pas le couteau sous la gorge, je peux remettre de l’argent, et le club tient la route. Donc je vendrais quand je l’aurais décidé. » Donc quelque part, il envoie un message fort en disant : « si vous voulez vraiment acheter le club il va falloir aligner la monnaie ». Et d’un autre côté, si les investisseurs intéressés ne peuvent pas payer ce montant, cela lui permet de maintenir le club à flot pour disputer la Ligue des Champions, une compétition qui lui permettra de récupérer aussi de l’argent. Il joue un double jeu qui est dans son intérêt » a expliqué sur Football Club de Marseille le journaliste dans une explication très poussée de la tactique adoptée par Frank McCourt depuis quelques semaines.