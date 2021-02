OM : McCourt doit parler, TF1 s'y met !

Dans : OM.

Frank McCourt ne vient plus à Marseille depuis des mois et il ne s'exprime pas non plus directement concernant l'OM. Et cela commence à énerver tout le monde.

Tandis que la situation de l’Olympique de Marseille fait couler de la salive et de l’encre en France, du côté du propriétaire américain de l’OM c’est le silence radio total. Si Frank McCourt s'exprime très rarement sur le club phocéen, il laisse le soin à une agence française de communication de parler en son nom. L’an dernier, au moment où André Villas-Boas avait menacé de partir, le milliardaire bostonien avait pris le dossier en charge, mais à distance. Car c’est une évidence, si on a prêté de nombreuses intentions à Frank McCourt en matière d’investissements immobiliers autour de Marseille, ce dernier ne fréquente que très très rarement Marseille et la France. A l’heure où tout s’agite autour de l’OM, une chose fait l’unanimité, c’est qu’il devient impératif que McCourt sorte enfin du silence.

Même lors de l’émission Téléfoot, sur TF1, qui ressemble plus à la messe du dimanche qu’a un repère d’Ultras marseillais, on estime que Frank McCourt ne peut plus se cacher. « On a eu un communiqué après les émeutes à la Commanderie dans lequel il a réaffirmé son soutien à Jacques-Henri Eyraud, mais c’est quoi Frank McCourt aujourd’hui ? Qu’est ce que Frank McCourt veut faire de l’OM ? Est-ce que c’est toujours le Champion’s Project ou est ce que c’est autre chose ? A-t-il évolué ? Il faudrait peut-être que lui s’adresse directement à ses supporter de l’OM et à son éco-système », a réclamé Nathalie Iannetta, la journaliste résumant parfaitement la situation actuelle à l’Olympique de Marseille. Seul souci, il est tôt le matin aux Etats-Unis lorsque Téléfoot, et pour être franc, il semble peu probable que le propriétaire de l’OM soit devant TF1 à cette heure-là.