OM : Une réunion pour le mercato, Villas-Boas met la pression

Dans : OM.

Bien parti pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille aura besoin d’un effectif plus fourni. C’est pourquoi l’entraîneur André Villas-Boas veut être fixé au plus vite.

Avec 11 points d’avance sur le Stade Rennais, troisième de Ligue 1, et 12 sur la quatrième place du LOSC, l’Olympique de Marseille a sans doute fait le plus dur. Sauf catastrophe, le club phocéen devrait obtenir son billet pour la Ligue des Champions. L’entraîneur André Villas-Boas n’en doute pas et souhaite déjà commencer à bâtir son effectif pour la saison prochaine. On sait que le Portugais espère un groupe plus large, d’où le petit coup de pression en conférence de presse cette semaine.

« L'unique chose que je dois faire, comme professionnel d'un club avec deux années de contrat, c'est préparer la saison prochaine, c'est ma responsabilité, a confié le technicien. Contacter des joueurs qui nous intéressent, démarrer des négociations, voir s'ils sont séduits, voir ceux qu'on veut prolonger et ceux qu'on ne veut pas prolonger. Tout cela, on peut le démarrer maintenant. On est en attente de la position du club pour ce qui est de la saison prochaine, on va avoir une réunion début mars. »

Le mercato, c'est maintenant

« Maintenant qu'on a réussi cet écart au classement qui nous donne un peu plus de tranquillité, on va pouvoir commencer à se projeter, a-t-il poursuivi. C'est à Jacques-Henri et à Frank, à la direction du club, de plus ou moins savoir ce qu'il va se passer. Eux aussi attendaient le moment juste pour démarrer ce type de conversations. La durabilité du club est la priorité. Malheureusement, il faut vendre des joueurs. Le plus important pour nous est de trouver le chemin et d'entendre de leur part où on va dans le futur. »

Conscient des problèmes du club avec le fair-play financier, Villas-Boas veut être fixé le plus rapidement possible. Le propriétaire Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud lui donneront-ils les moyens de bien figurer sur la scène européenne ? A priori, l’ancien manager de Tottenham le saura bientôt. « Nous sommes bien coordonnés et il a toujours été prévu que l'on fasse un point mi-mars », a confirmé le président de l’OM dans L’Equipe. Autant dire que la direction ne pourra pas se défiler.